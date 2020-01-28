В Чехии госпитализировали четырех человек, прибывших из КНР. Фото: binio.ru

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В Чехии госпитализировали четырех человек с подозрением на китайский коронавирус 2019-nCoV.

Два потенциальных зараженных находятся в больницах в Моравско-Силезском крае, один — в Злинском и еще один — в Южно-Чешском крае. Все они ранее прибыли из Китая. Об этом 27 января заявил министр здравоохранения Чехии Войтех Адам, передает РИА «Новости».

Два госпитализированных человека вернулись недавно из туристических поездок в Китай, одна молодая женщина из КНР приехала домой в гости к своей бабушке, еще один мужчина, самостоятельный турист из КНР, обратился к врачам в городе Ческе-Будеевице буквально пару часов назад, — заявил министр.

Глава Минздрава добавил, что результаты тестов сегодня должны показать, заражены ли эти люди коронавирусом из Китая. Также Войтех добавил, что в больницу попала и туристка из Бразилии, но результаты тестов показали, что она не инфицирована 2019-nCoV.

Ранее сообщалось, что в Германии официально подтвердили первый случай обнаружения человека, инфицированного новым опасным коронавирусом, вспышка которого недавно начался в Китае.

Тем временем в КНР число жертв смертельного коронавируса достигло 106 человек. Медики считают, что инфицированы болезнью 4 тыс. 515 человек.