У Чехії госпіталізували чотирьох осіб, які прибули з КНР. Фото: binio.ru

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У Чехії госпіталізували чотирьох осіб із підозрою на китайський коронавірус 2019-nCoV.

Двоєпотенційних заражених перебувають у лікарнях в Моравсько-Сілезькому краї, один — у Злінському і ще один — у Південно-чеському краї. Всі вони раніше прибули з Китаю. Про це 27 січня заявив міністр охорони здоров’я Чехії Адам Войтех, передає РІА «Новости».

Двоє госпіталізованих чоловіків повернулися нещодавно з туристичних поїздок до Китаю, одна молода жінка з КНР приїхала сюди в гості до своєї бабусі, ще один чоловік, самостійний турист з КНР, звернувся до лікарів у місті Чеське-Будейовіце буквально пару годин тому, — заявив міністр.

Глава МОЗ додав, що результати тестів сьогодні повинні показати, чи заражені ці люди коронавірусом із Китаю. Також Войтех додав, що до лікарні потрапила й туристка із Бразилії, але результати тестів показали, що вона не інфікована 2019-nCoV.

Раніше повідомлялося, що у Німеччині офіційно підтвердили перший випадок виявлення людини, інфікованої новим небезпечним коронавірусом, спалах якого нещодавно розпочався у Китаї.

Тим часом у КНР кількість жертв смертельного коронавірусу сягнула 106 осіб. Медики вважають, що інфіковані хворобою 4 тис. 515 осіб.