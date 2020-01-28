Смертельний коронавірус: посольство закликає українців виїхати з Китаю

Посольство України в КНР закликає українців виїхати з Китаю. Фото: Fox News

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Смертельний коронавірус з Китаю, який вже став причиною смерті понад 100 осіб, стрімко шириться світом. У зв’язку з цим посольство України в Китаї закликає українців залишити територію країни, якщо є така можливість.

У посольстві додали, що стежать за розвитком ситуації і підтримують контакти з відповідними органами КРН. Про це повідомляється на сторінці посольства в Facebook.

У відомстві додали, що зараз опрацьовуються варіанти для надання допомоги громадянам України, які опинилися в містах, закритих на карантин. Також вивчається можливість їх евакуації на випадок, якщо влада України прийме таке рішення.

За актуальною інформацією можна стежити на сайті посольства або Міністерства закордонних справ України. Також українців закликали телефонувати на «гарячу лінію» посольства, якщо в цьому є необхідність: +86 137 01230647.

Зазначимо, також стало відомо, що через коронавірус у китайському місті Тяньцзінь ввели військовий стан. У місті проживає близько 15 млн жителів. Тепер лікарні та медичні бригади міста підпорядкують військовому управлінню, пише Global Times в Twitter.

Нагадаємо, раніше Всесвітня організація охорони здоров’я закликала владу країн не евакуювати іноземних громадян з Китаю у зв’язку з поширенням коронавірусу.

Як відомо, станом на сьогодні у Китаї кількість жертв смертельного коронавірусу сягнула 106 осіб. Медики вважають, що інфіковані 4 тис. 515 осіб. В місті Ухань, де зафіксований спалах вірусу, лікарні щодня приймають понад 15 тис. пацієнтів з підвищеною температурою.