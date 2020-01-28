ВООЗ не рекомендує евакуацію іноземних громадян з КНР. Фото:

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Всесвітня організація охорони здоров’я закликала міжнародне співтовариство зберігати спокій у зв’язку з останніми подіями навколо ситуації з новим коронавірусом 2019-nCoV.

Владам країн не рекомендують евакуювати іноземних громадян з Китаю у зв’язку з поширенням коронавірусу, експерти упевнені у здатності Китаю з профілактики та контролю епідемії. Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адан Гебрейесус, повідомляє агентство Xinhuanet.

ВООЗ не рекомендує евакуацію громадян, закликає міжнародне співтовариство зберігати спокій, не реагувати занадто бурхливо, — заявив він.

Як відомо, на території КНР випадки захворювання зафіксовано майже у всіх регіонах. Влада країни припинила відправку груп туристів за кордон. У державі посилюються заходи безпеки для запобігання поширенню коронавірусу.

Раніше у ВООЗ заявляли, що ще рано оголошувати всесвітній надзвичайний стан через розповсюдження нового коронавірусу з Китаю. При цьому фахівці наголошують, що всі країни повинні бути готовим до такого розвитку подій.

Нагадаємо, станом на сьогодні у Китаї кількість жертв смертельного коронавірусу сягнула 106 осіб. Медики вважають, що інфіковані хворобою 4 тис. 515 осіб. В місті Ухань, де зафіксований спалах вірусу, лікарні щодня приймають понад 15 тис. пацієнтів з підвищеною температурою.