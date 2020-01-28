ВОЗ не рекомендует эвакуацию иностранных граждан из КНР. Фото:

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Всемирная организация здравоохранения призвала международное сообщество сохранять спокойствие в связи с последними событиями вокруг ситуации с новым коронавирусом 2019-nCoV.

Властям стран не рекомендуют эвакуировать иностранных граждан из Китая в связи с распространением коронавируса, эксперты уверены в способности Китая контролировать эпидемию. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесус, сообщает агентство Xinhuanet.

ВОЗ не рекомендует эвакуацию граждан, призывает международное сообщество сохранять спокойствие, не реагировать слишком бурно, — заявил он.

Как известно, на территории КНР случаи заболевания зафиксированы почти во всех регионах. Власти страны прекратили отправку групп туристов за границу. В стране усиливаются меры безопасности для предотвращения распространения коронавируса.

Ранее в ВОЗ заявляли, что еще рано объявлять всемирное чрезвычайное положение из-за распространения нового коронавируса из Китая. При этом специалисты отмечают, что все страны должны быть готовым к такому развитию событий.

Напомним, по состоянию на сегодня в Китае число жертв смертельного коронавируса достигло 106 человек. Медики считают, что инфицированы болезнью 4 тыс. 515 человек. В городе Ухань, где зафиксирована вспышка вируса, больницы ежедневно принимают свыше 15 тыс. пациентов с повышенной температурой.