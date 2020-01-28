Дела Майдана будет расследовать «оригинальная» группа прокуроров. Фото: Илья Варламов

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Дела Майдана продолжит расследовать «оригинальная» группа прокуроров — Алексей Донской, Игорь Земсков, Янис Симонов. Такое постановление 27 января подписал генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

Рябошапка вернул предыдущий состав прокуроров после того, как Святошинский райсуд отвел группу обвинителей, которые способствовали освобождению пяти экс-беркутовцев для обмена с ОРДЛО. Об этом сообщает Адвокатская совещательная группа.

Предыдущий состав прокуроров Рябошапка вернул спустя почти две недели после того, как Святошинский районный суд отвел присланных генпрокурором обвинителей, которые способствовали обмену. Также сообщается, что Рябошапка усилил группу прокуроров.

Как известно, в конце декабря 2019 года генеральный прокурор Руслан Рябошапка ходатайствовал о том, чтобы вместо прокуроров Алексея Донского, Яниса Симонова и Игоря Земскова, которые ранее много лет вели дело о расстреле 48 активистов Майдана в феврале 2014 года, в судебный процесс включились новые обвинители (Денис Субботин, Александр Шевеленко и Марина Мазепина).

«Старые» прокуроры выступали в суде против изменения меры пресечения экс-беркутовцам. Адвокаты семей погибших на Майдане требовали отвести новых прокуроров, поскольку они должным образом не знали сути дела.

14 января Святошинский суд удовлетворил отвод новым прокурорам, объяснив это тем, что эти представители обвинения являются «предвзятыми, работающими под давлением» и выполняют «сомнительные поручения Рябошапки».