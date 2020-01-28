Справи Майдану буде розслідувати «оригінальна» група прокурорів. Фото: Ілля Варламов

https://racurs.ua/ua/n132756-staryy-prokuror-krasche-novyh-dvoh-ryaboshapka-povernuv-oryginalnyy-sklad-obvynuvachuvachiv.html

Ракурс

Справи Майдану продовжить розслідувати «оригінальна» група прокурорів — Олексій Донський, Ігор Земсков, Яніс Симонов. Таку постанову 27 січня підписав генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

Рябошапка повернув попередній склад прокурорів після того, як Святошинський райсуд відвів групу обвинувачувачів, які сприяли звільненню п’ятьох екс-беркутівців для обміну з ОРДЛО. Про це повідомляє Адвокатська дорадча група.

Попередній склад прокурорів Рябошапка повернув через майже два тижні після того, як Святошинський районний суд відвів присланих генпрокурором обвинувачувачів, які сприяли обміну. Також повідомляється, що Рябошапка посилив групу прокурорів.

Як відомо, в кінці грудня генеральний прокурор Руслан Рябошапка клопотався про те, щоб замість прокурорів Олексія Донського, Яніса Симонова та Ігоря Земскова, які раніше багато років вели справу про розстріл активістів Майдану у лютому 2014 року, у судовий процес включилися нові обвинувачувачі (Денис Суботін, Олександр Шевеленко і Марина Мазепина).

«Старі» прокурори виступали у суді проти зміни запобіжного заходу екс-беркутівцям. Адвокати родин загиблих на Майдані вимагали відвести нових прокурорів, оскільки вони належно не знали суті справи. Потерпілі вважали, що Рябошапка умисно замінив групу прокурорів на більш лояльних.

14 січня Святошинський суд задовольнив відведення новим прокурорам, пояснивши це тим, що нові представники обвинувачення є «упередженими, працюють під тиском і виконують сумнівні доручення Рябошапки».