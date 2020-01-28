Спалах коронавірусу: першого інфікованого виявили в Німеччині

У Німеччині виявили першого хворого новим коронавірусом, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n132755-spalah-koronavirusu-pershogo-infikovanogo-vyyavyly-v-nimechchyni.html

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У Німеччині офіційно підтвердили перший випадок виявлення людини, інфікованої новим небезпечним коронавірусом, спалах якого нещодавно розпочався у Китаї.

Вірус виявили в жителя містечка Штарнберг, розташованого за 30 км на південний захід від Мюнхена, повідомляє агентство Reuters з посиланням на заяву Департаменту охорони здоров’я Баварії.

Зазначається, що інфікований пацієнт перебуває у «доброму стані» під медичним наглядом. Відомості про вік та національність пацієнта не розкриваються.

«Люди, які контактували (з пацієнтом — ред.), були детально поінформовані про можливі симптоми, гігієнічні заходи та способи передачі», — наголосили у відомстві.

Перші випадки захворювання на цей вірус були зафіксовані в центральному Китаї в місті Ухані в грудні минулого року.

Випадки виявлення інфікованих вірусом людей, які відвідували чи прибули з Китаю, зафіксовані в низці країн світу, від Японії до США.

Щоб запобігти потраплянню вірусу на свою територію, деякі з країн вводять обмеження для громадян КНР. Так, Філіппіни та Казахстан призупинили видачу по прибуттю віз громадянам Китаю. Візи до Філіппін китайці ще можуть отримати у консульствах країни, а Казахстан вимагатиме медичних довідок від громадян Китаю, які прагнуть отримати візу.

Нагадаємо, жертвами нового коронавірусу в Китаї вже стали понад 100 людей, ще понад 4,5 тис. вважаються інфікованими.