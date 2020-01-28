Спалах коронавірусу: кількість жертв у Китаї перевищила 100 осіб

У Китаї в грудні були зафіксовані перші випадки захворювання на смертельний коронавірус, фото: «Сіньхуа»

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Кількість жертв смертельного коронавірусу в Китаї сягнула 106 осіб.

Інфікованими станом на кінець понеділка вважаються 4 тис. 515 людей, повідомляє видання «Сіньхуа» з посиланням на сьогоднішню заяву китайських органів охорони здоров’я.

У китайському місті Ухані, де в грудні 2019 року були зафіксовані перші випадки захворювання на смертельний коронавірус, лікарні щодня приймають понад 15 тис. пацієнтів з підвищеною температурою. Влада Китаю зазначає, що протягом останніх декількох років щоденне число пацієнтів з підвищеною температурою становило в середньому 3 тис. осіб.

Китайські медики зазначають, що цикл лікування вірусної пневмонії становить близько двох-трьох тижнів. Перед випискою пацієнтам потрібно буде пройти два тести на віруси та тести відповідності іншим критеріям щодо стану здоров’я.

Нагадаємо, у ВООЗ вважають високим глобальний рівень ризику у зв’язку зі спалахом нового коронавірусу.