Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
У Китаї в грудні були зафіксовані перші випадки захворювання на смертельний коронавірус, фото: «Сіньхуа»

Спалах коронавірусу: кількість жертв у Китаї перевищила 100 осіб

28 січ 2020, 09:07
999

Кількість жертв смертельного коронавірусу в Китаї сягнула 106 осіб.

Інфікованими станом на кінець понеділка вважаються 4 тис. 515 людей, повідомляє видання «Сіньхуа» з посиланням на сьогоднішню заяву китайських органів охорони здоров’я.

У китайському місті Ухані, де в грудні 2019 року були зафіксовані перші випадки захворювання на смертельний коронавірус, лікарні щодня приймають понад 15 тис. пацієнтів з підвищеною температурою. Влада Китаю зазначає, що протягом останніх декількох років щоденне число пацієнтів з підвищеною температурою становило в середньому 3 тис. осіб.

Китайські медики зазначають, що цикл лікування вірусної пневмонії становить близько двох-трьох тижнів. Перед випискою пацієнтам потрібно буде пройти два тести на віруси та тести відповідності іншим критеріям щодо стану здоров’я.

Нагадаємо, у ВООЗ вважають високим глобальний рівень ризику у зв’язку зі спалахом нового коронавірусу.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини

Любов до російських серіалів переважила: з міжміського автобуса висадили волонтерку, яка просила вимкнути телепродукт окупантів (ВІДЕО)

З міжміського автобуса, який рухався за маршрутом Луцьк — Київ, ввечері 27 січня висадили парамедика та волонтера, котрі закликали водія вимкнути трансляцію російського серіалу

Новини України
08:11