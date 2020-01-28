Вспышка коронавируса: число жертв в Китае превысило 100 человек

В Китае в декабре были зафиксированы первые случаи заболевания на смертельный коронавирус, фото: «Синьхуа»

https://racurs.ua/n132748-vspyshka-koronavirusa-chislo-jertv-v-kitae-prevysilo-100-chelovek.html

Ракурс

Число жертв смертельного коронавируса в Китае достигло 106 человек.

Инфицированными состоянию на конец понедельника считаются 4 тыс. 515 человек, сообщает издание «Синьхуа» со ссылкой на сегодняшнее заявление китайских органов здравоохранения.

В китайском городе Ухане, где в декабре 2019 года являлись зафиксированы первые случаи заболевания смертельный коронавирус, больницы ежедневно принимают более 15 тыс. пациентов с повышенной температурой. Власти Китая отмечает, что в течение последних нескольких лет ежедневное число пациентов с повышенной температурой составляло в среднем 3 тыс. человек.

Китайские медики отмечают, что цикл лечения вирусной пневмонии составляет около двух-трех недель. Перед выпиской пациентам нужно будет пройти два теста на вирусы и тесты соответствия другим критериям по состоянию здоровья.

Напомним, в ВОЗ считают высоким глобальный уровень риска в связи со вспышкой нового коронавируса.