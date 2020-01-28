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Ракурс
Ареалы выращивания ряда сортов винограда могут значительно сократиться

Виноделие в опасности: изменение климата может резко уменьшить регионы выращивания винограда

28 янв 2020, 08:38
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Изменения климата могут привести к значительному уменьшению площади регионов, пригодных для виноделия.

К такому выводу пришли ученые из Института Земли при Колумбийском университете (США) в результате исследования адаптивных свойств 11 популярных сортов винограда, сообщает пресс-служба вуза.

В целом результаты исследования показали, что в случае повышения температуры на 2° регионы, пригодные для выращивания винограда, могут сократиться на 56%. А при 4° потепления уже 85% этих земель не смогут давать хороших вин.

Впрочем, значительно уменьшить потери от глобального потепления можно будет заменой сортов винограда на другие, более пригодные для нового климата. В таком случае при потеплении на 2° потери составят лишь 24%, а при потеплении на 4° - только 58%.

Тогда больше всего пострадают винодельческие регионы, которые сегодня уже и так ограничены выращиванием наиболее теплолюбивых сортов, такие как Италия, Испания и Австралия.

Однако замена сортов винограда может иметь существенные юридические, культурные и финансовые проблемы.

Это большое препятствие в некоторых регионах, которые выращивают одни и те же сорта в течение сотен и сотен лет. И им нужны потребители, готовые принимать другие сорта из своих любимых регионов, — подчеркивают ученые.

Напомним, американские ученые установили, на какую эпоху из прошлого станет похожим климат Земли в результате глобального потепления.

Источник: Ракурс


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