Ареали вирощування низки сортів винограду можуть значно скоротитися

https://racurs.ua/ua/n132747-vynorobstvo-v-nebezpeci-zmina-klimatu-moje-rizko-zmenshyty-regiony-vyroschuvannya-vynogradu.html

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Зміни клімату можуть призвести до значного зменшення площі регіонів, придатних для виноробства.

Такого висновку дійшли учені з Інституту Землі при Колумбійському університеті (США) в результаті дослідження адаптивних властивостей 11 популярних сортів винограду, повідомляє прес-служба вишу.

Загалом результати дослідження показали, що у випадку підвищення температури на 2° регіони, придатні для вирощування винограду, можуть скоротитися на 56%. А при 4° потепління вже 85% цих земель не зможуть давати хороших вин.

Втім, значно зменшити втрати від глобального потепління можна буде заміною сортів винограду на інші, більш придатні для нового клімату. В такому разі при потеплінні на 2° втрати складуть лише 24%, а при потеплінні на 4° - лише 58%.

Тоді найбільше постраждають виноробні регіони, що сьогодні вже й так обмежені вирощуванням найбільш теплолюбних сортів, такі як Італія, Іспанія та Австралія.

Однак заміна сортів винограду може мати суттєві юридичні, культурні та фінансові проблеми.

Це велика перешкода в деяких регіонах, які вирощують одні і ті ж сорти протягом сотень і сотень років. І їм потрібні споживачі, які готові приймати інші сорти зі своїх улюблених регіонів, — наголошують учені.

Нагадаємо, американські вчені встановили, на яку епоху з минулого стане схожим клімат Землі внаслідок глобального потепління.