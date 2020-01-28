Активісткам довелося залишити автобус через конфліктну ситуацію, фото: соціальні мережі

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Трансляція російського серіалу в одному з міжміських автобусів, що рухався маршрутом Луцьк — Київ ввечері 27 січня, призвела до резонансної конфліктної ситуації.

Водій транспортного засобу відмовився вимкнути телепродукт окупантів на прохання парамедика Ярини Чорногуз та волонтера аеророзвідки Анастасії Конфедерат, котрі поверталися цим автобусом з похорон загиблого 22 січня на Донбасі українського військовослужбовця Миколи Сорочука. Про це Чорногуз повідомила у своєму Фейсбуці.

За її словами, водій не лише не відреагував на відповідне прохання, а й намагався вибити з рук однієї з активісток мобільний телефон, на якій вони записували його дії. Після цього він також почав вимагати, щоб активістки дізналися думку більшості пасажирів автобуса з цього питання.

На нас почала кидатися якась жінка, яка їхала назад з Італії і що їй байдуже на каком язикє, і що ми вбивці, що їздимо на війну, що вона нас туди не посилала. Решта автобуса просто промовчала, — розповіла Чорногуз про результати цього «опитування».

Нас двох, волонтерку аеророзвідки та госпітальєрку, дорослі зрілі люди, громадяни України, на чолі з водієм погодилися висадити посеред траси, аби далі дивитися у спокої російське кіно, — наголосила Чорногуз.

Згодом у компанії-перевізнику Winew відреагували на цю ситуацію. У прес-службі компанії наголошують, що «м‘яко кажучи шоковані» цим інцидентом.

У перевізника зазначають, що на кожен автобус адміністрація видає флешки з українськими стрічками.

Тому нам на даний момент незрозуміло, як російськомовний фільм з‘явився на екрані автобуса, — наголошують у компанії.

Також у компанії зазначили, що вражені позицією водіїв автобуса, які відмовилися вимкнути російськомовний фільм.

Ми хочемо вибачитись за неприпустиму поведінку працівників фірми. Наша позиція однозначна: подібні ситуації ганебні й не повинні повторюватися в майбутньому, — наголосили у компанії.

Чорногуз згодом зазначила, що висадженим з автобуса активісткам вдалося дістатися Рівного, звідки вони продовжили їхати до Києва вже іншим автобусом.

Чекаємо, чи буде вибачення від водія. Я за те, щоб ми всі порозумілися, бо як би гидко не вчинили українці своєю пасивністю в автобусі, наш ворог Росія. З іншого боку. І російські серіали — це те саме, що кулі в наш бік, — наголосила Чорногуз.

Однак зрештою група активістів, котрі зібралися в Києві, щоб зустріти водія цього автобусу на кінцевій точці його маршруту, не змогли його дочекатися — транспортний засіб дещо змінив маршрут.

Натомість фірма вибачилась. Понесла фінансові і репутаційні збитки. Пасажирів довелось висаджувати бозна-де. Частина клієнтів так і не дочекалась свого автобусу, марно телефонувала перевізнику, бігала туди-сюди. Висновки зробили усі, — зазначив у своєму Фейсбуці активіст Сергій Мазур.

Нагадаємо, нещодавнє соціологічне опитування свідчить, що майже 70% українців проти запровадження російської мови як державної.