Російська мова як державна: 70% українців проти. Фото: depositphotos

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Російську мову як державну мову України хочуть бачити тільки 12% українців. Ще 15% вважають, що російська мова повинна мати офіційний статус в окремих регіонах країни, але більшість — 69% опитаних — впевнені, що єдиною державною мовою має залишатися українська.

Водночас 69% опитаних підтримують вільне використання російської мови у повсякденному житті. Про це свідчать результати опитування, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» спільно з Центром Разумкова в грудні 2019 року.

Відповіді, чи повинна бути російська мову другою державною, разюче відрізняються в залежності від регіону опитування. Так, майже всі жителі західної України виступають проти надання російській мові статусу державної. Таку відповідь обрали 92% опитаних жителів того регіону.

У центрі України не така одностайна ситуація, проте більшість все ж вважають, що єдиною державною мовою в Україні має бути українська. Таку відповідь обрали 77% опитаних жителів центральної України. За надання російській мові статусу офіційної в окремих регіонах проголосували 12%. А другою державною російську мову хочуть бачити лише 4% опитаних.

На півдні країни ситуація змінюється ще більше. Там за українську мову як єдину державну виступають 51% опитаних. Ще 27% вважають, що російська мова повинна мати офіційний статус, а 14% — виступають за надання їй статусу державної.

Найбільше підтримують російську мову на сході країни. Там лиш 42% респондентів хочуть, щоб українська мова була єдиною державною. Водночас 24% виступають за те, щоб російська мова мала офіційний статус, а за її статус як державної мови проголосували 31% опитаних.

Опитування провели з 13 по 18 грудня 2019 року. Опитано 2017 респондентів у віці від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, вступ до НАТО 51% українців вважають кращим варіантом забезпечення безпеки нашої держави.