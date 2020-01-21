Русский язык в качестве государственного: 70% украинцев против. Фото: depositphotos

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Ракурс

Русский язык в качестве государственного языка Украины хотят видеть только 12% украинцев. Еще 15% считают, что русский язык должен иметь официальный статус в отдельных регионах страны, но большинство — 69% опрошенных — уверены, что единственным государственным языком должен оставаться украинский.

При этом 69% опрошенных поддерживают свободное использование русского языка в повседневной жизни. Об этом свидетельствую результаты опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» совместно с Центром Разумкова в декабре 2019 года.

При этом ответы касательного того, должен ли быть русский язык вторым государственным, разительно отличаются в зависимости от региона. Так, почти все жители западной Украины выступают против предоставления русскому языку статуса государственного. Такой ответ выбрали 92% опрошенных жителей того региона.

В центре Украины не такая единогласная ситуация, однако большинство все же считают, что единственным государственным языком в Украине должен быть украинский. Такой ответ выбрали 77% опрошенных жителей центральной Украины. За предоставления русскому языку статуса официального в отдельных регионах проголосовали 12%. А вторым государственным русский язык хотят видеть лишь 4% опрошенных.

На юге страны ситуация меняется еще больше. Там за украинский язык как единственный государственный выступают 51% опрошенных. Еще 27% считают, что русский язык должен иметь официальный статус, а 14% — выступают за предоставление ему статуса государственного.

Больше всего поддерживают русский язык на востоке страны. Там всего 42% респондентов хотят, чтобы украинский язык был единственным государственным. При этом 24% выступают за то, чтобы русский язык имел официальный статус, а за его статус как государственного языка проголосовали 31% опрошенных.

Опрос проводился с 13 по 18 декабря 2019 года. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, вступление в НАТО 51% украинцев считают лучшим вариантом обеспечения безопасности нашего государства.