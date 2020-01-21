Новости
  1. Новости
  2. Правовые новости
  3. Новость
Ракурс
Фигурант в деле Гандзюк Игорь Павловский. Фото: ТСН

Дело Гандзюк: суд избирает меру пресечения Павловскому (ТРАНСЛЯЦИЯ)

21 янв 2020, 15:39
999

Печерский районный суд Киева 21 января начал рассмотрение ходатайства Офиса генерального прокурора об избрании меры пресечения задержанному Игорю Павловскому.

Его подозревают в организации убийства секретаря горсовета и активистки Екатерины Гандзюк. Речь идет о сокрытии нападения на Гандзюк и создании преступной организации. Сторона обвинения просит арестовать Павловского на два месяца. Транслируют заседания украинские СМИ.

Как известно, 20 января в Херсоне во время спецоперации силовиков задержали Игоря Павловского, которого считают главарем банды, которая занималась похищением людей и поджогом их имущества. Кроме того, правоохранители задержали членов так называемой группировки «Москалей»: Сергея Брагу, Владимира Галушко, Руслана Агаева, Павла Пилипенко, Елену Кравченко-Скалозуб, Сергея Попова, Алексея Москаленко, Николая Ставицкого.

Напомним, 4 ноября 2019 года была годовщина смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Советник городского головы Херсона скончалась в больнице 4 ноября 2018 года, после того, как 31 июля на нее вылили литр серной кислоты недалеко от ее дома.

Сейчас правоохранители расследуют пять уголовных производств: относительно вероятных заказчиков, организаторов, пособников; относительно обстоятельств преступления; в отношении правоохранителей, которые неподобающе расследовали преступление.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости

Реформа суда присяжных: Минюст предлагает платить коллегии компенсацию

Министерство юстиции разработало законопроекты, которые реформируют институт суда присяжных. В коллегию войдут 7 присяжных, которые будут принимать вердикт. Членом такого суда может стать любой гражданин. Присяжные будут получать компенсацию

Новости мира
15:57