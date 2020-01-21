Фігурант у справі Гандзюк Ігор Павловський. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n132386-sprava-gandzuk-sud-obyraie-zapobijnyy-zahid-pavlovskomu-translyaciya.html

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Печерський районний суд Києва 21 січня почав розгляд клопотання Офісу генерального прокурора про обрання запобіжного заходу затриманому Ігорю Павловському.

Його підозрюють в організації вбивства секретаря міськради та активістки Катерини Гандзюк. Йдеться про приховання нападу на Гандзюк і створення злочинної організації. Сторона обвинувачення просить заарештувати Павловського на два місяці. Транслюють засідання українські ЗМІ.

Як відомо, 20 січня у Херсоні під час спецоперації силовиків затримали Ігоря Павловського, якого вважають ватажком банди, яка займалась викраденням людей і підпалом їхнього майна. Крім того, правоохоронці затримали членів так званого угруповання «Москалів»: Сергія Брагу, Володимира Галушко, Руслана Агаєва, Павла Пилипенка, Олену Кравченко-Скалозуб, Сергія Попова, Олексія Москаленка, Миколу Ставицького.

Нагадаємо, 4 листопада 2019 року була річниця смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк. Радниця міського голови Херсона померла в лікарні 4 листопада 2018 року, після того, як 31 липня на неї вилили літр сірчаної кислоти неподалік від її будинку.

Наразі правоохоронці розслідують п’ять кримінальних проваджень: щодо ймовірних замовників, організаторів, пособників; щодо обставин злочину; щодо правоохоронців, які неналежно розслідували злочин.