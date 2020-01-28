Активисткам пришлось покинуть автобус из-за конфликтной ситуацию, фото: социальные сети

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Ракурс

Трансляция российского сериала в одном из междугородних автобусов, который двигался по маршруту Луцк — Киев вечером 27 января, привела к резонансной конфликтной ситуации.

Водитель транспортного средства отказался выключить телепродукт оккупантов по просьбе парамедика Ярины Чорногуз и волонтера аэроразведки Анастасии Конфедерат, которые возвращались этим автобусом с похорон погибшего 22 января на Донбассе украинского военнослужащего Николая Сорочука. Об этом Чорногуз сообщила в своем Фейсбуке.

По ее словам, водитель не только не отреагировал на соответствующую просьбу, но и пытался выбить из рук одной из активисток мобильный телефон, на которой они записывали его действия. После этого он также потребовал, чтобы активистки узнали мнение большинства пассажиров автобуса по этому вопросу.

На нас начала бросаться какая-то женщина, которая ехала назад из Италии и ей безразлично на каком языке, и что мы убийцы, что ездим на войну, что она нас туда не посылала. Остальной автобус просто промолчал, — рассказала Чорногуз о результатах этого «опроса».

Нас двоих, волонтерку аэроразведки и госпитальерку, взрослые зрелые люди, граждане Украины, во главе с водителем согласились высадить посреди трассы, чтобы дальше смотреть спокойно российское кино, — отметила Чорногуз.

Впоследствии в компании-перевозчике Winew отреагировали на эту ситуацию. В пресс-службе компании подчеркивают, что «мягко говоря шокированы» этим инцидентом.

У перевозчика отмечают, что на каждый автобус администрация выдает флешки с украинскими кинолентами.

Поэтому нам на данный момент непонятно, как русскоязычный фильм появился на экране автобуса, — подчеркивают в компании.

Также в компании заявили, что поражены позицией водителей автобуса, которые отказались выключить русскоязычный фильм.

Мы хотим извиниться за недопустимое поведение работников фирмы. Наша позиция однозначна: подобные ситуации позорны и не должны повторяться в будущем, — подчеркнули в компании.

Чорногуз впоследствии сообщила, что высаженным из автобуса активисткам удалось добраться Ровно, откуда они продолжили ехать в Киев уже другим автобусом.

Ждем, будут ли извинения от водителя. Я за то, чтобы мы все нашли общий язык, поскольку как бы противно не поступили украинцы своей пассивностью в автобусе, наш враг Россия. С другой стороны. И российские сериалы — это то же, что пули в нашу сторону, — заявила Чорногуз.

Однако в конце концов группа активистов, собравшихся в Киеве, чтобы встретить водителя этого автобуса на конечной точке его маршрута, не смогли его дождаться — транспортное средство несколько изменило маршрут.

Однако фирма извинилась. Понесла финансовые и репутационные убытки. Пассажиров пришлось высаживать неизвестно где. Часть клиентов так и не дождалась своего автобуса, бесполезно звонила перевозчику, бегала туда-сюда. Выводы сделали все, — отметил в своем Фейсбуке активист Сергей Мазур.

Напомним, недавнее социологический опрос свидетельствует, что почти 70% украинцев против введения русского языка как государственного.