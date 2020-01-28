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Украина вступит в НАТО быстрее, чем в ЕС - Кулеба, фото: facebook

Украина вступит в НАТО быстрее, чем в ЕС — Кулеба

28 янв 2020, 00:03
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Вступление Украины в НАТО может произойти быстрее, чем в Европейский Союз.

Такое мнение высказал Дмитрий Кулеба, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Об этом сообщает «Обозреватель».

Чиновник считает, что уже осуществляется масштабное сотрудничество со странами Альянса. Армия Украины постепенно переходит на стандарты НАТО. Наблюдается очевидный прогресс в этом направлении.

Если ты углубляешь взаимодействие в этой сфере — открывается больше дверей, — отметил он.

Кулеба отметил, что Киев давно вел переговоры к присоединению к военно-политическому блоку. НАТО в 2008 году отказало Украине в предоставлении Плана действий по членству в Альянсе. Это имело катастрофические последствия в будущем, ведь в 2014 году Россия воспользовалась дезорганизованностью государственных структур, нанесла удар в Крыму и на Донбассе.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в Одессе Украина и НАТО проведут совместные учения. ВМС союзников отработают координацию в рамках тренировок «Нерушимая устойчивость — 2020».


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