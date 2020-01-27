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«Темная и бурная»: станция «Юнона» пролетела над северным полушарием Юпитера, фото: Needpix

«Темная и бурная»: станция «Юнона» пролетела над северным полушарием Юпитера (ФОТО)

27 янв 2020, 23:39
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Северное полушарие Юпитера зафиксировано на фото.

Снимок сделала автоматическая межпланетная станция «Юнона». NASA опубликовало соответствующий кадр в Instagram.

Известно, что полет осуществлен в конце декабря 2019 года. Ученый Кевин М. Гилл использовал данные, сделав улучшенное цветное изображение. Обработка оказалась достаточно удачной.

Космический аппарат находился примерно в 23 500 км от вершин облаков крупнейшей планеты нашей Солнечной системы. Северное полушарие Юпитера поразило даже опытных астрофизиков.

«Темная и бурная»: станция «Юнона» пролетела над северным полушарием Юпитера, фото: NASA

В соцсетях фоловеры не скрывали удивления. Комментаторы заявили, что увидели «темную и бурную планету».

Раньше не видел такого фото Юпитера, Здорово!, Это темная и бурная планета, Чрезвычайно удачный снимок, — высказались в социальных сетях.

Автоматическая межпланетная станция «Юнона» создана NASA для исследования Юпитера. Объект запустили в космос в августе 2011 года. Фиксация магнитного поля планеты, природы его полярного сияния — главная задача станции.

Ранее в NASA утвердили поисковую миссию под названием Europa Clipper. Программа рассчитана на детальное изучение Европы, спутника гигантской планеты.

Источник: Ракурс


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