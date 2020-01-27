Эпидемия коронавируса: на Шри-Ланке обнаружили первый случай заражения, фото: pixabay

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Ракурс

Коронавирус из Китая распространяется по всему миру.

Первый случай заражения зафиксирован на территории Шри-Ланки. Об этом сообщает News 1st.

Министерство здравоохранения подтвердило факт заболевания. Опасную пневмонию зафиксировали у 43-летней китаянки. Она прибыла в Шри-Ланку из китайской провинции Хубэй. Этот регион является эпицентром вируса.

Доктор Судат Самаравер, директор отдела эпидемиологии, рассказал подробности. По его словам, женщина попала в медучреждение еще 25 января, но выявить болезнь удалось только сегодня. Пациентка находится в изоляции.

По состоянию на 27 января, в мире заражены почти 3 тыс. человек. Уже погибли 80 человек. В заражении вирусом подозревают 5 тыс. 794 человек, еще 30 тыс. 453 человек проходят медицинское обследование. В различных странах мира вводят меры безопасности, которые помогут защитить население.

Ранее смертельный вирус зафиксировали в Камбодже. Власти государства подтвердили информацию.