Епідемія коронавірусу: на Шрі-Ланці виявили перший випадок зараження, фото: pixabay

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Коронавірус з Китаю поширюється у всьому світі.

Перший випадок зараження зафіксовано на території Шрі-Ланким. Про це повідомляє News 1st.

Міністерство охорони здоров’я підтвердило факт захворюванням. Небезпечну пневмонію зафіксували у 43-річної китаянки. Вона прибула до Шрі-Ланки з провінції Хубей у Китаї. Цей регіон є епіцентром вірусу.

Доктор Судат Самаравер, директор відділу епідеміології, розповів подробиці. За його словами, жінку потрапила до медустанови ще 25 січня, але виявити хворобу вдалось тільки сьогодні. Пацієнтка перебуває в ізоляції.

Станом на 27 січня, у світі заражені майже 3 тис. людей. Вже загинули 80 людей. У зараженні вірусом підозрюють 5 тис. 794 осіб, ще 30 тис. 453 осіб проходять медичне обстеження. У різних країнах світу вводять заходи безпеки, які допоможуть захистити населення.

Раніше смертельний вірус зафіксували у Камбоджі. Влада держави підтвердила інформацію.