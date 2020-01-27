Смертельний вірус з Китаю дістався до Камбоджі. Фото: ЕРА

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Смертельний вірус з Китаю дістався до Камбоджі. Влада країни підтвердила, що в Камбоджі офіційно зафіксовано перший випадок захворювання на пневмонію, яка викликана новим типом коронавірусу 2019 nCoV.

Як заявив глава Міністерства охорони здоров’я країни Мам Бунхен, хворий — 60-річний громадянин Китаю. Він живе в портовому місті Камбоджі Сіануквілі, проте нещодавно літав в Ухань. Про це пише VoaCambodia.

Інфікованого чоловіка і трьох його найближчих родичів госпіталізували. У родичів вірус не виявили, проте вони знаходяться під наглядом лікарів.

Станом на 27 січня, заражені смертельним вірусом 2 тис. 794 людини. Помер 81 хворий, ще 50 інфікованих одужали. Випадки зараження, окрім Камбожді, зафіксовані в Таїланді, Австралії, Канаді, Сінгапурі, Південній Кореї, Японії, США, Малайзії, Франції, В'єтнамі та Непалі.

Нагадаємо, в Україні заявили про підготовку до поширення епідемії коронавірусу. В аеропорту «Бориспіль» пасажирам прямих авіарейсів з Китаю будуть вимірювати температуру тіла.