В Києві зафіксували випадок коронавірусу. Фото: cmei.com.ua

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Зараження коронавірусом зафіксували в Києві. Який саме вид вірусу зафіксовано, медики одразу не повідомили, але через 1,5 години уточнили, що це не новий китайський коронавірус.

До вірусологічної лабораторії «Київський міський лабораторний центр МОЗ України» доставили 73 зразки для дослідження на грип. Експерти дослідили зразки хворих і підтвердили один випадок коронавірусу. Про це повідомляється на сторінці установи в Facebook.

За епідсезон 2019−2020 років закладами охорони здоров’я, які здійснюють дозорний епідеміологічний нагляд за хворими на грипоподібні захворювання (ГПЗ) та тяжкі ГРІ (ТГРІ), доставлено до вірусологічної лабораторії ДУ «КМЛЦ МОЗ України» 73 зразки для дослідження на грип. За результатами досліджень 67 зразків, проведених методом ПЛР, отримано 12 позитивних результатів: грип, А (H1N1) — 3, грип, А нетипований — 1, грип В — 3, аденовірус — 2, бокавірус — 1, коронавірус — 1 та риновірус — 1, — йдеться в звіті.

При цьому в лабораторному центрі не уточнили, коли саме було зареєстровано випадок захворювання на коронавірус.

У прес-службі Міністерства охорони здоров’я України повідомили, що станом на 27 січня, повідомлено про три підозри на коронавірусну інфекцію 2019-nCoV в Україні. Два випадки не підтвердились. Лабораторні дослідження показали, що це грип. Наразі триває діагностика третього випадку.

Також у МОЗ дали кілька порад, як уберегти своє здоров’я під час епідемічного сезону:

Раніше повідомлялося, що в Китаї коронавірус (2019 nCoV) забрав вже 80 життів. Станом на 27 січня, заражені смертельним вірусом 2 тис. 744 осіб. Ще 5 тис. 794 осіб підозрюються у зараженні вірусом, а 30 тис. 453 осіб проходять медичне обстеження.