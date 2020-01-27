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В Киеве зафиксировали случай коронавируса. Фото: cmei.com.ua

В Киеве подтвержден случай заражения одним из типов коронавируса (ИНФОГРАФИКА)

27 янв 2020, 14:14
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Заражение коронавирусом зафиксировали в Киеве. Какой именно тип вируса зафиксирован, медики сразу не сообщили, но через 1,5 часа уточнили, что это не новый китайский коронавирус.

В вирусологическую лабораторию «Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины» доставили 73 образца для исследования гриппом. Эксперты исследовали образцы больных и подтвердили один случай коронавируса. Об этом сообщается на странице учреждения в Facebook.

За эпидсезон 2019−2020 годов учреждениями здравоохранения, осуществляющих дозорный эпидемиологический надзор за больными гриппоподобные заболевания (ГПЗ) и тяжелые ИГРЕ (ТГРІ), доставлены в вирусологическую лабораторию ГУ «КМЛЦ МЗ Украины» 73 образца для исследования на грипп. По результатам исследований 67 образцов, проведенных методом ПЦР, получено 12 положительных результатов: грипп, А (H1N1) — 3, грипп, А нетипичный — 1, грипп В — 3, аденовирус — 2, бокавирус — 1, коронавирус — 1 и риновирус — 1, — говорится в отчете.

При этом в лабораторном центре не уточнили, когда именно был зарегистрирован случай заболевания коронавирусом.

Скриншот: Facebook

В пресс-службе Министерства здравоохранения Украины сообщили, что по состоянию на 27 января, известно о трех подозрениях на коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в Украине. Два случая не подтвердились. Лабораторные исследования показали, что это грипп. Сейчас идет диагностика третьего случая.

Скриншот: Facebook

Также в Минздраве дали несколько советов, как уберечь свое здоровье во время эпидемического сезона:

Медики дали рекомендации для украинцев. Инфографика: Минздрав

Медики дали рекомендации для украинцев. Инфографика: Минздрав

Медики дали рекомендации для украинцев. Инфографика: Минздрав

Ранее сообщалось, что в Китае коронавирус (2019 nCoV) унес уже 80 жизней. По состоянию на 27 января, заражены смертельным вирусом 2 тыс. 744 человека. Еще 5 тыс. 794 человека подозреваются в заражении вирусом, а 30 тыс. 453 человека проходят медицинское обследование.

Источник: Ракурс


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