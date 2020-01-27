Развал дела Шеремета станет поводом для отставки Авакова. Фото: «Слово и дело»

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Ракурс

Отставка Арсена Авакова, главы Министерства внутренних дел (МВД) Украины, возможна в том случае, если резонансные дела, в частности дело Шеремета, развалятся. Испытательный срок Авакова не окончен.

Сейчас за действиями главы МВД пристально следят. В частности, громкие дела, например, дело об убийстве Павла Шеремета или Амины Окуевой вызывают много вопросов. Об этом рассказал нардеп от «Слуги народа», глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский в интервью «РБК-Украина».

По мнению Монастырского, сделать презентацию и показать слайды — недостаточно. Нужно довести расследование до конца. И если дело Шеремета развалится, это станет поводом для ухода Арсена Авакова с должности. Нардеп считает, что масштаб этого дела, общественный резонанс и круг подозреваемых не оставят главе МВД другого выхода.

Это дело однозначно станет Рубиконом, — добавил Монастырский.

Монастырский также рассказал, что Арсен Аваков «рефлексирует на президентские инициативы», но не консультирует Владимира Зеленского в вопросах законодательных инициатив.

Как известно, спустя три года безрезультатного расследования в декабре 2019 года в МВД заявили о задержании пяти подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета: военной медсестры Яны Дугарь, детского хирурга и волонтера Юлии Кузьменко, бойца АТО и музыканта Андрея Антоненко, а также супругов-добровольцев Владислава и Инны Грищенко.

Антоненко назвали организатором убийства, а Кузьменко инкриминируют непосредственно минирование автомобиля Шеремета.