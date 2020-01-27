Розвал справи Шеремета стане приводом для відставки Авакова. Фото: «Слово і діло»

https://racurs.ua/ua/n132708-rozval-spravy-sheremeta-stane-pryvodom-dlya-vidstavky-avakova-monastyrskyy.html

Ракурс

Відставка Арсена Авакова, голови Міністерства внутрішніх справ (МВС) України, можлива у тому випадку, якщо резонансні справи, зокрема справа Павла Шеремета, розваляться. Випробувальний термін Авакова не закінчений.

Наразі за діями глави МВС пильно стежать. Зокрема, гучні справи, наприклад, справа про вбивство Павла Шеремета або Аміни Окуєвої викликають багато питань. Про це розповів нардеп від «Слуги народу», глава комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський в інтерв’ю «РБК-Україна».

На думку Монастирського, зробити презентацію і показати слайди — недостатньо. Потрібно довести розслідування до кінця. І якщо справа Шеремета розвалиться, це стане приводом для відходу Арсена Авакова з посади. Нардеп вважає, що масштаб цієї справи, суспільний резонанс і коло підозрюваних не залишать голові МВС іншого виходу.

Ця справа однозначно стане Рубіконом, — додав Монастирський.

Монастирський також розповів, що Арсен Аваков «рефлексує на президентські ініціативи», але не консультує Володимира Зеленського в питаннях законодавчих ініціатив.

Як відомо, після трьох років безрезультатного розслідування в грудні 2019 року в МВС заявили про затримання п’яти підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета: військової медсестри Яни Дугарь, дитячого хірурга і волонтера Юлії Кузьменко, бійця АТО і музиканта Андрія Антоненка, а також подружжя добровольців Владислава і Інну Грищенко.

Антоненка назвали організатором вбивства, а Кузьменко інкримінують безпосередньо мінування автомобіля Шеремета.