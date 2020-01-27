Україна проти РФ у ПАРЄ: Київ оскаржив повноваження росіян і їхнього віце-президента асамблеї, фото — "24 канал"

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Повноваження делегації Російської Федерації в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) оскаржені. Крім того, оскаржене й обрання віце-президентом ПАРЄ від РФ Петра Толстого.

Щоб стати віце-президентом Асамблеї йому доведеться ще раз пройти процедуру таємного голосування.

Подивимося, скільки проголосує за цього вірного «путінця», — повідомив у Фейсбук член української делегації нардеп Олексій Гончаренко.

Він також розповів, що під час ранкового засідання понад 30 делегатів ПАРЄ встали на підтримку цієї ініціативи Києва і це питання впродовж двох днів буде вивчатися в Асамблеї. На ранковому засідання у четвер, 30 січня, делегати ухвалять рішення щодо подальшого перебування росіян у стінах ПАРЄ.

Представниця України Марія Мезенцева оскаржила призначення росіянина Петра Толстого на посаду віце-президента ПАРЄ. Вимогу підтримали кількадесят інших депутатів, через що затвердження росіянина відправили на окреме таємне голосування, яке має відбутися у понеділок по обіді. Влітку Україна схожим чином змогла зупинити призначення віце-президентом ПАРЄ Леоніда Слуцького. Толстой перебуває у санкційних списках України.

Гончаренко також заявив, що сьогодні були затверджені повноваження української делегації і Київ повернувся до повноцінної роботи в ПАРЄ.

Члени української делегації увійшли до груп Європейської народної партії, соціалістів/зелених, консерваторів та лібералів. Примітно, що депутати від «Слуги народу», що мають статус членів або заступників членів ПАРЄ, увійшли до всіх чотирьох названих груп — від лібералів до консерваторів.

Єдиною групою ПАРЄ, яка лишилася без українців, стала група «Об'єднаних європейських лівих». Вона включає депутатів-комуністів та є відкрито проросійською.

Нагадаємо, що у червні 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, яка фактично дозволила Російській Федерації повернути свою делегацію в цю європейську структуру. Делегати ПАРЄ внесли зміни до регламенту, які можуть ускладнити або заблокувати накладання санкцій на делегацію РФ та забезпечити її повернення без виконання міжнародних зобов’язань, пов’язаних із війною на Донбасі та анексією Криму.