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Украина против РФ в ПАСЕ: Киев обжаловал полномочия россиян и назначение вице-президента ассамблеи, фото — "24 канал"

Украина против РФ в ПАСЕ: Киев обжаловал полномочия россиян и назначение вице-президента ассамблеи

27 янв 2020, 13:46
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Полномочия делегации Российской Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) оспорены. Кроме того, обжаловано и возможное избрание вице-президентом ПАСЕ от РФ Петра Толстого.

Чтобы стать вице-президентом Ассамблеи ему придется еще раз пройти процедуру тайного голосования.

Посмотрим, сколько проголосует за этого верного «путинца», — сообщил в Фейсбук член украинской делегации нардеп Алексей Гончаренко.

Он также рассказал, что во время утреннего заседания 27 января более 30 делегатов ПАСЕ встали в поддержку инициативы Киева и вопрос о полномочиях россиян в течение двух дней будет изучаться в Ассамблее. На утреннем заседании в четверг, 30 января, делегаты примут решение относительно дальнейшего пребывания россиян в стенах ПАСЕ.

Представительница Украины Мария Мезенцева обжаловала назначение россиянина Петра Толстого на должность вице-президента ПАСЕ. Требование поддержали несколько других депутатов, из-за чего утверждение россиянина отправили на отдельное голосование, которое должно состояться в понедельник после обеда. Летом Украина похожим образом смогла остановить назначение вице-президентом ПАСЕ Леонида Слуцкого. Толстой находится в санкционных списках Украины.

Гончаренко также заявил, что сегодня были утверждены полномочия украинской делегации и Киев вернулся к полноценной работе в ПАСЕ. Члены украинской делегации вошли в группы Европейской народной партии, социалистов/зеленых, консерваторов и либералов. Примечательно, что депутаты от «Слуги народа», имеющие статус членов или заместителей членов ПАСЕ, вошли во все четыре названные группы — от либералов до консерваторов.

Единственной группой ПАСЕ, которая осталась без украинцев, стала группа «Объединенных европейских левых». Она включает депутатов-коммунистов и является открыто пророссийской.

Напомним, что в июне 2019 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которая фактически позволила Российской Федерации вернуть свою делегацию в эту европейскую структуру. Делегаты ПАСЕ внесли изменения в регламент, которые могут усложнить или заблокировать наложения санкций на делегацию РФ и обеспечить ее возвращение без выполнения международных обязательств, связанных с войной на Донбассе и аннексией Крыма.

Источник: Ракурс


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