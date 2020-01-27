Последствия авиакатастрофы в Иране, фото: IRNA

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Корпус стражей Исламской революции (КСИР, военная ветвь исполнительной власти Ирана), несколько дней скрывал от президента страны Хассана Рухани информацию об истинных причинах катастрофы украинского «Боинга-737», который упал утром 8 января вскоре после вылета из Тегерана.

В это время президент Ирана и члены правительства, которые публично отрицали, что самолет был сбит, несколько раз безуспешно пытались дозвониться к военным, сообщает издание The New York Times со ссылкой на информированные источники.

Когда они, наконец, сказали ему (Рухани — ред.), он предъявил им ультиматум: или они признаются, или он уйдет в отставку, — отмечает издание.

Таким образом, спустя 72 часа после катастрофы верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал правительству публично признать вину в этом инциденте.

По информации издания, о том, что ошибочно был сбит гражданский украинский самолет, руководство КСИР поняло уже спустя несколько минут после катастрофы.

Напомним, по информации ираноязычного спутникового телеканала Iran International, воздушное пространство над Тегераном в тот день, несмотря на угрозу американского ответа на ракетный удар, не было закрыто из-за вылета высокопоставленных членов террористического движения ХАМАС.