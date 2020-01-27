Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Денис Монастырский. Фото: Александр Гончаров

Монастырский о «кассетных скандалах»: На Банковой усилили меры безопасности

27 янв 2020, 13:31
999

Меры безопасности усилили в украинских правительственных структурах после скандала с прослушиванием премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Этот кассетный скандал может дать обществу повод усомниться, что работа, которая действительно ведется министрами и премьером, является реальной, а не формальной. Об этом 27 января заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский в интервью «РБК-Украина».

По его словам, был нанесен ущерб и потенциальным инвесторам. Добавил, что бизнесмены в ближайшие месяцы должны убедиться, что «все эти планы есть не только текстами на бумаге, а реальными шагами, которые воплощаются в жизнь».

Председатель парламентского комитета добавил, что после скандала с записями Гончарука вопросы безопасности в кабинетах чиновников усилились.

Вопрос безопасности в высоких кабинетах, безусловно, усилился. Если раньше к этому относились свободно: мобильный, без мобильного, какая разница, то сейчас относятся более серьезно. Насколько это будет долго, посмотрим, — заявил он.

Чиновник также отметил, что бумажных документов он практически не держит. Вся важная информация и документация находится в электронном виде, в планшете.

Сейчас у нас идет диджитализация и я бумажных документов практически не держу, у меня все в планшете. Я считаю, что это очень правильно. Это гораздо удобнее, но как быть с безопасностью? Эти процессы накладываются друг на друга и пока у меня нет ответа, — сообщил Монастырский.

Напомним, 17 января президент Украины Владимир Зеленский поручил за две недели установить причастных к записи и слива в сеть скандальных разговоров главы правительства с представителями Кабинета министров и Национального банка Украины.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

В Киеве подтвержден случай заражения одним из типов коронавируса (ИНФОГРАФИКА)

Медики вирусологической лаборатории «Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины» заявляют, что в столице подтвержден один случай заражения коронавирусом, но это не новый китайский коронавирус

Новости Украины
14:14

Развал дела Шеремета станет поводом для отставки Авакова — Монастырский

Глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский считает, что испытательный срок Арсена Авакова не окончен. И если резонансные дела, как дело Павла Шеремета, развалится, это станет поводом для отставки главы МВД

Новости Украины
14:02