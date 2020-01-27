Денис Монастырский. Фото: Александр Гончаров

https://racurs.ua/n132705-monastyrskiy-o-kassetnyh-skandalah-na-bankovoy-usilili-mery-bezopasnosti.html

Ракурс

Меры безопасности усилили в украинских правительственных структурах после скандала с прослушиванием премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Этот кассетный скандал может дать обществу повод усомниться, что работа, которая действительно ведется министрами и премьером, является реальной, а не формальной. Об этом 27 января заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский в интервью «РБК-Украина».

По его словам, был нанесен ущерб и потенциальным инвесторам. Добавил, что бизнесмены в ближайшие месяцы должны убедиться, что «все эти планы есть не только текстами на бумаге, а реальными шагами, которые воплощаются в жизнь».

Председатель парламентского комитета добавил, что после скандала с записями Гончарука вопросы безопасности в кабинетах чиновников усилились.

Вопрос безопасности в высоких кабинетах, безусловно, усилился. Если раньше к этому относились свободно: мобильный, без мобильного, какая разница, то сейчас относятся более серьезно. Насколько это будет долго, посмотрим, — заявил он.

Чиновник также отметил, что бумажных документов он практически не держит. Вся важная информация и документация находится в электронном виде, в планшете.

Сейчас у нас идет диджитализация и я бумажных документов практически не держу, у меня все в планшете. Я считаю, что это очень правильно. Это гораздо удобнее, но как быть с безопасностью? Эти процессы накладываются друг на друга и пока у меня нет ответа, — сообщил Монастырский.

Напомним, 17 января президент Украины Владимир Зеленский поручил за две недели установить причастных к записи и слива в сеть скандальных разговоров главы правительства с представителями Кабинета министров и Национального банка Украины.