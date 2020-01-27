Денис Монастирський. Фото: Олександр Гончаров

https://racurs.ua/ua/n132705-monastyrskyy-pro-kasetni-skandaly-na-bankoviy-posylyly-zahody-bezpeky.html

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Заходи безпеки посилили в українських урядових структурах після скандалу з прослуховуванням прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.

Цей касетний скандал може дати суспільству привід засумніватися, що робота, яка дійсно ведеться міністрами і прем'єром, є реальною, а не формальною. Про це 27 січня заявив голова комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський в інтерв’ю «РБК-Україна».

За його словами, була завдана шкода й потенційним інвесторам. Додав, що бізнесмени в найближчі місяці повинні переконатися, що «всі ці плани є не тільки текстами на папері, а реальними кроками, які втілюються в життя».

Голова парламентського комітету додав, що після скандалу із записами Гончарука питання безпеки у кабінетах високопосадовців посилилося.

Питання безпеки у високих кабінетах, безумовно, посилилося. Якщо раніше до цього ставилися вільно: мобільний, без мобільного, яка різниця, то зараз ставляться більш серйозно. Наскільки це буде довго, подивимося, — заявив він.

Посадовець також зазначив, що паперових документів він практично не тримає. Вся важлива інформація та документація знаходиться в електронному вигляді, в планшеті.

Зараз у нас йде діджіталізація і я паперових документів практично не тримаю, у мене все в планшеті. Я вважаю, що це дуже правильно. Це набагато зручніше, але як бути з безпекою? Ці процеси накладаються один на одного і поки що у мене немає відповіді, — повідомив Монастирський.

Нагадаємо, 17 січня президент України Володимир Зеленський доручив за два тижні встановити причетних до запису та зливу в мережу скандальних розмов глави уряду з представниками Кабінету міністрів та Національного банку України.