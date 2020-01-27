Справи екс-беркутівців зможуть розглядати заочно, якщо буде прийнятий законопроект. Фото: Слуга народу

https://racurs.ua/ua/n132704-spravu-eks-berkutivciv-mojut-rozglyadaty-zaochno-monastyrskyy-rozpoviv-pro-novyy-zakonoproekt.html

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Справи екс-беркутівців, яких звільнили перед Новим роком у рамах взаємного звільнення громадян між Україною і ОРДЛО, можуть розглядати заочно, якщо буде прийнятий відповідний законопроект.

Законопроект № 2164 «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення окремих положень у зв’язку із здійсненням спеціального попереднього розслідування» передбачає заочне розслідування і розгляд кримінальних проваджень. Про це розповів нардеп від «Слуги народу», глава комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський в інтерв’ю «РБК-Україна».

Він додав, що справи екс-беркутівців мають більше політичну, ніж юридичну основу. Це стосується і самої процедури звільнення утримуваних осіб, адже законодавчо не прописано, як це повинно відбуватися. Водночас обговорюється модель звільнення осіб, яку можна було б прописати в Кримінальному процесуальному кодексі, проте поки що «вона сумнівна», додав Монастирський.

За його словами, депутати побоюються приймати закон про заочний розгляд проваджень, адже «цей заочний механізм може завтра бути використаний проти них».

Монастирський додав, що таких законопроектів існує десятки по кожному напрямку. Щоб цей проект закону став пріоритетним і все-таки був розглянутий Верховною Радою, потрібен тиск громадськості. Завдяки справі екс-беркутівців, якщо буде пресинг громадськості, депутати будуть більш уважно дивитися на цей законопроект і можуть внести його на розгляд парламенту.

Як відомо, Апеляційний суд Києва увечері 28 грудня 2019 року відпустив з-під варти трьох екс-беркутівців, обвинувачених у вбивстві і пораненні людей на Інститутській у лютому 2014 року. Іншим двом співробітникам загону «Беркут» суд скасував домашній арешт. Запобіжний захід змінено з тримання під вартою на особисте зобов’язання.

Пізніше вони були передані в ОРДЛО в рамах взаємного звільнення утримуваних осіб між Україною та терористичними угрупованнями, що діють на Донбасі.