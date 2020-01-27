Новини Росії: в РФ зупинили слідство у справі проти українських моряків, фото — "Депо"

https://racurs.ua/ua/n132703-rosiya-zupynyla-slidstvo-u-spravi-proty-ukrayinskyh-moryakiv-advokat.html

Ракурс

Росія призупинила слідство щодо українських моряків, яких майже рік утримували в слідчих ізоляторах у зв’язку із так званим порушенням російського кордону у Керченській протоці.

Про таке рішення правоохоронних структур держави-агресора розповів сьогодні адвокат моряків Микола Полозов.

У Фейсбук Полозов написав, що слідчий Слідчого управління Федеральної служби безпеки повідомив про ухвалене процесуальне рішення, відповідно до якого попереднє слідство у справі військових українських моряків призупиняється.

Адвокат не має відомостей про підстави і мотиви цього процесуального рішення. Вони стануть відомими після отримання захистом копії постанови слідства.

Наприкінці листопада 2019 року в Росії продовжили термін розслідування у справі стосовно 24 українських моряків до 25 січня 2020 року. Водночас слідчі дії у цій справі заплановані не були.

У вересні під час обміну РФ передала Києву команду з трьох військових суден, які російські прикордонники обстріляли і захопили в Керченській протоці наприкінці листопада 2018 року. Самі ж судна росіяни віддали у листопаді 2019 року. Крім того, РФ заборонила в’їзд до країни звільненим морякам.