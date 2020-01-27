Россия остановила следствие по делу против украинских моряков — адвокатhttps://racurs.ua/n132703-rossiya-ostanovila-sledstvie-po-delu-protiv-ukrainskih-moryakov-advokat.htmlРакурс
Россия приостановила следствие относительно украинских моряков, которых почти год удерживали в следственных изоляторах в связи с так называемым нарушением российской границы в Керченском проливе.
О таком решении правоохранительных структур государства-агрессора рассказал сегодня адвокат моряков Николай Полозов.
В Фейсбук Полозов написал, что следователь Следственного управления Федеральной службы безопасности сообщил о принятом процессуальном решении, согласно которому предварительное следствие по делу военных украинских моряков приостанавливается.
Адвокат не имеет сведений об основаниях и мотивах этого процессуального решения. Они станут известны после получения защитой копии постановления следствия.
В конце ноября 2019 года в России продлили срок расследования по делу в отношении 24 украинских моряков до 25 января 2020 года. В то же время следственные действия по этому делу запланированы не были.
В сентябре при обмене РФ передала Киеву команду из трех военных судов, которые российские пограничники обстреляли и захватили в Керченском проливе в конце ноября 2018 года. Сами же судна россияне отдали в ноябре 2019 года. Кроме того, РФ запретила въезд в страну освобожденным морякам.