Новости России: в РФ остановили следствие по делу против украинских моряков, фото — "Депо"

https://racurs.ua/n132703-rossiya-ostanovila-sledstvie-po-delu-protiv-ukrainskih-moryakov-advokat.html

Ракурс

Россия приостановила следствие относительно украинских моряков, которых почти год удерживали в следственных изоляторах в связи с так называемым нарушением российской границы в Керченском проливе.

О таком решении правоохранительных структур государства-агрессора рассказал сегодня адвокат моряков Николай Полозов.

В Фейсбук Полозов написал, что следователь Следственного управления Федеральной службы безопасности сообщил о принятом процессуальном решении, согласно которому предварительное следствие по делу военных украинских моряков приостанавливается.

Адвокат не имеет сведений об основаниях и мотивах этого процессуального решения. Они станут известны после получения защитой копии постановления следствия.

В конце ноября 2019 года в России продлили срок расследования по делу в отношении 24 украинских моряков до 25 января 2020 года. В то же время следственные действия по этому делу запланированы не были.

В сентябре при обмене РФ передала Киеву команду из трех военных судов, которые российские пограничники обстреляли и захватили в Керченском проливе в конце ноября 2018 года. Сами же судна россияне отдали в ноябре 2019 года. Кроме того, РФ запретила въезд в страну освобожденным морякам.