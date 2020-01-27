Дела экс-беркутовцев смогут рассматривать заочно, если будет принят законопроект. Фото: Слуга народа

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Дела экс-беркутовцев, которых освободили перед Новым годом в рамках взаимного освобождения граждан между Украиной и ОРДЛО, могут рассматривать заочно, если будет принят соответствующий законопроект.

Законопроект № 2164 «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно совершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального предварительного расследования» предусматривает заочное расследование и рассмотрение уголовных производств. Об этом рассказал нардеп от «Слуги народа», глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский в интервью «РБК-Украина».

Он добавил, что дела экс-беркутовцев имеют больше политическую, чем юридическую основу. Это касается и самой процедуры освобождения удерживаемых лиц, ведь законодательно не прописано, как это должно происходить. При этом обсуждается модель освобождения лиц, которую можно было бы прописать в Уголовном процессуальном кодексе, однако пока что «она сомнительная», добавил Монастырский.

По его словам, депутаты опасаются принимать закон о заочном рассмотрении производств, потому что «этот заочный механизм может завтра быть использован против них».

Монастырский добавил, что таких законопроектов существует десятки по каждому направлению. Чтобы этот проект закона стал приоритетным и все-таки был рассмотрен Верховной Радой, нужно давление общественности. Благодаря делу экс-беркутовцев, если будет прессинг общественности, депутаты будут более внимательно смотреть на этот законопроект и могут внести его на рассмотрение парламента.

Как известно, Апелляционный суд Киева вечером 28 декабря 2019 года отпустил из-под стражи трех экс-беркутовцев, обвиняемых в убийстве и ранении людей на Институтской в ​​феврале 2014 года. Другим двум сотрудникам отряда «Беркут» суд отменил домашний арест. Мера пресечения изменена им на личное обязательство.

Позже они были переданы в ОРДЛО в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и террористическими группировками, действующими на Донбассе.