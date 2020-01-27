Наслідки авіакатастрофи в Ірані, фото: IRNA

https://racurs.ua/ua/n132706-aviakatastrofa-v-tegerani-vid-prezydenta-iranu-kilka-dniv-pryhovuvaly-informaciu-pro-prychyny.html

Ракурс

Корпус вартових Ісламської революції (КВІР, військова гілка виконавчої влади Ірану), кілька днів приховував від президента країни Хассана Рухані інформацію про справжні причини катастрофи українського «Боїнга-737», який впав вранці 8 січня невдовзі після вильоту з Тегерана.

У цей час президент Ірану та члени уряду, котрі публічно заперечували, що літак був збитий, кілька разів безуспішно намагалися додзвонитися до військових, повідомляє видання The New York Times з посиланням на інформовані джерела.

Коли вони, нарешті, сказали йому (Рухані — ред.), він пред’явив їм ультиматум: або вони зізнаються, або він піде у відставку, — зазначає видання.

Таким чином, лише через 72 години після катастрофи верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї наказав уряду публічно визнати провину в цьому інциденті.

За інформацією видання, про те, що помилково було збито цивільний український літак, керівництво КВІР зрозуміло вже через кілька хвилин після катастрофи.

Нагадаємо, за інформацією іраномовного супутникового телеканалу Iran International, повітряний простір над Тегераном того дня, попри загрозу американської відповіді на ракетний удар, не був закритий через виліт високопоставлених членів терористичного руху ХАМАС.