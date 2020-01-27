Смертельный вирус из Китая добрался до Камбоджи. Фото: ЕРА

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Смертельный вирус из Китая добрался до Камбоджи. Власти страны подтвердили, что в Камбоджи официально зафиксирован первый случай заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса 2019-nCoV.

Как заявил глава Министерства здравоохранения страны Мам Бунхен, заболевший — 60-летний гражданин Китая. Он живет в портовом городе Камбоджи Сиануквиле, однако недавно летал в Ухань. Об этом пишет VoaCambodia.

Инфицированного мужчину и трех его ближайших родственников госпитализировали. У родственников вирус не обнаружили, однако они находятся под наблюдением врачей.

По состоянию на 27 января, заражены смертельным вирусом 2 тыс. 794 человека. Умер 81 заболевший, еще 50 инфицированных выздоровели. Случаи заражения, помимо Камбожди, зафиксированы в Таиланде, Австралии, Канаде, Сингапуре, Южной Корее, Японии, США, Малайзии, Франции, Вьетнаме и Непале.

Напомним, в Украине заявили о подготовке к распространению эпидемии коронавируса. В аэропорту «Борисполь» пассажирам прямых авиарейсов из Китая будут измерять температуру тела.