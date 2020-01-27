Авіакатастрофа в Афганістані: що відомо. Фото: live24.ru

https://racurs.ua/ua/n132721-aviakatastrofa-v-afganistani-scho-vidomo-video.html

Ракурс

Авіакатастрофа сталася сьогодні вранці в Афганістані. Лайнер, на борту якого могли перебувати від 80 до 120 осіб, розбився в сільській місцевості в провінції Газні на сході країни. Район падіння літака контролюється бойовиками «Талібану». До місця авіакатастрофи відправлено урядові спецпідрозділи.

Спочатку повідомлялося, що борт був пасажирським і належав авіакомпанії Ariana Afghan Airlines. Однак незабаром перевізник повідомив у Facebook, що жоден літак компанії останнім часом не потрапляв в аварії і всі польоти виконуються за планом.

За даними TOLO News у Twitter, лайнер прямував із Герата до Кабула. На борту перебували не менше 83 пасажирів. Водночас Ariana News повідомляє у Twitter, що літак прямував із міста Герат у Нью-Делі — столицю Індії. Також видання зазначає, що на борту перебували до 120 осіб. Але про такі жертви інформація досі не надходила.

У свою чергу портал FlightRadar24, який відстежує авіарейси по всьому світу, пише, що і борт YA-PID, який прямував до Кабула, і AFG315, що прямував у Нью-Делі, успішно приземлилися в пунктах призначення.

Місцева влада також припустила, що літак міг бути іноземним і непасажирським. Губернатор провінції Газні Вахідулла Калімзай заявив, що внаслідок падіння лайнер охопила пожежа, а місцеві жителі намагалися гасити вогонь і буцімто навіть витягли з кабіни пілота.

У мережі вже з’явилося відео нібито з місця авіакатастрофи у Газні. Видання TOLO News пише, що на кадрах видно позначення, що нагадують символіку літака Bombardier E-11A, який використовують ВПС США як повітряний пункт зв’язку в гірській місцевості. Але офіційного підтвердження, що на відео показано уламки саме того лайнера, який впав сьогодні вранці, поки що немає.

При цьому журналіст Bild Джуліан Рьопке написав у Twitter, що таліби заявляють про удар по американському військовому літаку, внаслідок чого загинули п’ятеро осіб.

Видання Associated Press, посилаючись на майора армії США Бета Ріордана, повідомляє, що інформація про катастрофу американського літака в Афганістані вже розслідується.

Між тим нагадаємо, що 8 січня в Тегерані іранські військові збили російськими ракетами пасажирський літак Boeing 737−800 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України». Через кілька днів влада країни визнала факт ракетного удару своїх військових по цивільному лайнеру, але заявила, що це сталося помилково. Внаслідок авіакатастрофи загинули всі 176 пасажирів і членів екіпажу літака МАУ, в тому числі 11 українців.