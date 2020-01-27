Епідемія коронавірусу: SkyUp з 3 лютого призупиняє авіарейси до Китаю, фото: flickr

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Епідемія коронавірусу стала причиною відміни чартерних рейсів авіакомпанії SkyUp до Китаю.

Для туроператора JoinUp! вони не здійснюватимуться. Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Туристів із китайського острова Хайнань повернуть 29 січня і 1 лютого. В компанії заявили, що уважно стежать за ситуацією. Державіаслужба та міністерство охорони здоров’я України не рекомендували припиняти сполучення між державами. На період з 3 лютого по 28 березня льотну програму все ж призупинили.

Безпека наших туристів має для нас найвищий пріоритет, — йдеться у повідомленні.

Громадяни, які придбали й оплатили тури на острів Хайнань, мають право у найближчі тижні на повернення вартості.

У розпорядженні SkyUp десять літаків: шість Boeing 737−800, два Boeing 737−900 ER і два Boeing 737−700. Авіакомпанія зареєстрована в Києві в червні 2016 року.

РНБО України доручила МОЗ системно повідомляти про коронавірус, який поширюється світом. Українські дипломати рекомендують громадянам покинути територію КНР.

Раніше повідомлялось, що в аеропорту «Бориспіль» пасажирам прямих авіарейсів з Китаю вимірюватимуть температуру тіла. Фахівці санітарно-карантинного підрозділу за допомогою скринінгу фіксуватимуть показники здоров’я.