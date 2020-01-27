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Інцидент стався 25 січня, фото: publicdomainpictures.net

Банки з соліннями зупинили грабіжників ювелірного магазину в США (ВІДЕО)

27 січ 2020, 15:57
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Зупинити грабіжників власникові ювелірного магазину в місті Санді-Спрінг (штат Джорджія США) допомогли банки з соліннями.

Інцидент стався вдень 25 січня, повідомляє телеканал WSB-TV.

Тоді до магазину вдерлися четверо озброєних зловмисників, які, погрожуючи клієнтам та працівникам, почали трощити вітрини молотками та хапати прикраси.

Однак у цей момент з обіду повертався власник магазину, котрий в руках мав сумку з трьома скляними банками з соліннями. Він пішов у атаку на грабіжників, завдаючи їм сумкою ударів по голові та обличчю.

В результаті чоловікові вдалося затримати одного зі зловмисників, які не чекали такого розвитку подій. Ще троє спробували втекти, однак невдовзі потрапили в автомобільну аварію.

Наразі троє з чотирьох нападників (віком 40, 17 та 16 років) затримали. Їх звинувачують у збройному пограбуванні, завданні збитків майну та зберіганні вогнепальної зброї.

На прохання власника, його ім’я та назву магазину не розголошують.

Нагадаємо, у 2017 році в США за підозрою в пограбуванні кількох банків затримали колишнього працівника ООН.


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