Інцидент стався 25 січня, фото: publicdomainpictures.net

https://racurs.ua/ua/n132719-banky-z-solinnyamy-zupynyly-grabijnykiv-uvelirnogo-magazynu-v-ssha-video.html

Ракурс

Зупинити грабіжників власникові ювелірного магазину в місті Санді-Спрінг (штат Джорджія США) допомогли банки з соліннями.

Інцидент стався вдень 25 січня, повідомляє телеканал WSB-TV.

Тоді до магазину вдерлися четверо озброєних зловмисників, які, погрожуючи клієнтам та працівникам, почали трощити вітрини молотками та хапати прикраси.

Однак у цей момент з обіду повертався власник магазину, котрий в руках мав сумку з трьома скляними банками з соліннями. Він пішов у атаку на грабіжників, завдаючи їм сумкою ударів по голові та обличчю.

В результаті чоловікові вдалося затримати одного зі зловмисників, які не чекали такого розвитку подій. Ще троє спробували втекти, однак невдовзі потрапили в автомобільну аварію.

Наразі троє з чотирьох нападників (віком 40, 17 та 16 років) затримали. Їх звинувачують у збройному пограбуванні, завданні збитків майну та зберіганні вогнепальної зброї.

На прохання власника, його ім’я та назву магазину не розголошують.

Нагадаємо, у 2017 році в США за підозрою в пограбуванні кількох банків затримали колишнього працівника ООН.