Коронавірус в Україні: необережний вислів медиків спричинив паніку у мережі, фото — DW

https://racurs.ua/ua/n132718-perelyakaly-ukrayinu-koronavirusom-neoberejnyy-vysliv-medykiv-sprychynyv-paniku-u-mereji.html

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Повідомлення вірусологічної лабораторії «Київського міського лабораторного центру МОЗ України» спричинило паніку у мережі. У початковому варіанті тексту медиків йшлося про те, що зараження коронавірусом зафіксували вже й у Києві.

Про те, який саме вид вірусу зафіксували, епідеміологи уточнили через півтори години. Спочатку у тексті посту вони уточнили, що це не новий китайський коронавірус, а згодом опублікували ще одне повідомлення.

У ньому з використанням CapsLockі знаків оклику лабораторія попросила «не розводити паніку з приводу виділеного коронавірусу». Мовляв, знайдений у пробах цього закладу коронавірус (HKU1) циркулює в Україні десятиріччями, а коронавірус китайського походження не виділявся.

Але відреагували на неточність у висловлюванні в лабораторному центрі запізно. Новина про те, що «коронавірус знайшли в Україні» миттю розлетілася інтернетом і соцмережами. За таку недбалість користувачі накинулися на медиків.

Олена Левицька нагадала лабораторному центру МОЗ, що «такі речі слід одразу прописувати в тексті», адже «журналісти розтягнули інформацію і розводять паніку».

«Люди репостять швидше, ніж думають», «Редагуйте допис, бо паніка роздувається, а люди не знають, що є багато видів короновірусів», «Вже всю Україну перелякали», — такі коментарі залишили користувачі на сторінці столичної лабораторії.

Дехто звернув увагу на те, що епідеміологи некоректно переклали з латини назву вірусу: короновірус замість коронавірусу (Coronaviridae).