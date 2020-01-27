Коронавирус в Украине: неосторожное высказывание медиков вызвало панику в сети, фото — DW

https://racurs.ua/n132718-perepugali-ukrainu-koronavirusom-neostorojnoe-vyskazyvanie-medikov-vyzvalo-paniku-v-seti.html

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Сообщение вирусологической лаборатории «Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины» вызвало панику в сети. В первоначальном варианте текста медиков говорилось, что заражение коронавирусом зафиксировали уже и в Киеве.

О том, какой именно вид вируса зафиксировали, эпидемиологи уточнили через полтора часа. Сначала в тексте поста они уточнили, что это не новый китайский коронавирус, а затем опубликовали еще одно сообщение.

В нем с использованием CapsLock и восклицательных знаков лаборатория попросила «не разводить панику по поводу выделенного коронавируса». Мол, найденный в пробах этого ведомства коронавирус (HKU1) циркулирует в Украине десятилетиями, а коронавирус китайского происхождения не выделялся.

Но отреагировали на неточность в высказывании в лабораторном центре поздно. Новость о том, что «коронавирус нашли в Украине» мгновенно разлетелась по интернету и соцсетям. За такую ​​небрежность пользователи набросились на медиков.

Елена Левицкая напомнила лабораторному центру Минздрава, что «такие вещи следует сразу прописывать в тексте», поскольку «журналисты растянули информацию и разводят панику».

«Люди репостят быстрее, чем думают», «Измените сообщение, потому что паника раздувается, а люди не знают, что есть много видов коронавирусов», «Уже всю Украину перепугали», — такие комментарии оставили пользователи на странице столичной лаборатории.

Некоторые обратили внимание на то, что эпидемиологи некорректно перевели с латыни название вируса: короновирус вместо коронавируса (Coronaviridae).