Назвали имена новых следователей ГБР, которые будут расследовать убийства на Майдане. Фото: ГБР

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В подразделение Государственного бюро расследований, который занимается расследованием «дел Майдана», приняли новых следователей.

В январе в отдел на работу приняли 32 следователей. Все они будут работать в третьем управлении организации досудебных расследований. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

По состоянию на 11 января 2020 года на работу в подразделение приняты:

Беховец Алексей Владимирович

Ена Андрей Леонидович

Ильин Виталий Сергеевич

Ковальчук Александр Петрович

Крусян Роман Андреевич

Ляшко Руслан Владимирович

Музыка Виталий Николаевич

Николайчук Алексей Иванович

Рубан Андрей Геннадьевич

Смитюх Александр Федорович

Яблонский Артем Станиславович

Бондарь Евгений Владимирович

Бородий Ярослав Васильевич

Ляшко Роман Владимирович

Черноблавский Александр Михайлович

Юрчук Александр Васильевич

Павлюк Ольга Петровна

Продан Владислав Сергеевич

Ренкас Анастасия Анатольевна

Тибеж Олеся Святославовна

Тибеж Ярослав Святославович

Шаповалов Максим Валентинович

Ерохин Игорь Анатольевич

Нестерчук Артем Юрьевич

Стебеляк Юрий Петрович

Табанов Артур Суренович

Хоненко Инна Викторовна

Чолак Иван Иванович

Балицкий Максим Сергеевич

Возный Владислав Юрьевич

Карпов Эдуард Александрович

Бутко Юрий Валентинович

Ранее сообщалось, что временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова предложит руководству страны увеличить количество следователей, которые будут расследовать дела об убийствах на Майдане Независимости в 2014 году. Делами Майдана занимается отдельное подразделение, которое насчитывало 25 человек.

Напомним, Государственное бюро расследований назначило Александра Буряка руководителем отдела по расследованию «дел Майдана». Ранее он занимал должность заместителя руководителя Бюро и отвечал за работу оперативных подразделений и занимался их укомплектованием.