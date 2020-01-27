Лещенко будет бороться с коррупцией в «Укрзализныце». Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Ракурс

Сергей Лещенко, который тщательно скрывает, сколько он получает, как член Наблюдательного совета «Укрзализныци», теперь возглавит Комитет по вопросам комплаенса и антикоррупции Набсовета компании.

Решение о создании комитета было принято 23 января на заседании Наблюдательного совета компании. Его возглавит Сергей Лещенко, а членами комитета станут президент и соучредитель Украинской академии корпоративного управления Адомас Аудицкас и шведский экономист и дипломат Андерс Аслунд. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Глава Набсовета Шевки Аджунер заявил, что созданием такого комитета компания подчеркивает, что именно борьба с коррупцией и комплаенс (система внутреннего контроля для формирования ответственного поведения фирмы и ее сотрудников) — главные задачи Наблюдательного совета «Укрзализныци». Также, по его словам, создание нового комитета позволит отслеживать и ускорять необходимые процессы в этом направлении.

Глава «Укрзализныци» Евгений Кравцов назвал такое решение коренными изменениями в антикоррупционной политике компании. Также, по его словам, это шаг к предупреждению коррупции, ее проявлению и повышению максимальной прозрачности работы компании.

Как писал «Ракурс», ранее в соцсетях сообщалось, что зарплата бывшего журналиста и депутата Сергея Лещенко, который сейчас является членом Наблюдательного совета «Укрзализныци», составляет более 500 тыс. грн. Позже у себя в Facebook Лещенко написал, что не знает, какая у него зарплата.

Позже он отказался комментировать все, что касается Наблюдательного совета, сославшись на пресс-службу и заявив, что именно там нужно все узнавать.