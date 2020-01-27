Лещенко боротиметься з корупцією в «Укрзалізниці». Фото: Андрій Гудзенко/LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n132716-leschenko-yakyy-pryhovuie-svou-zarplatnu-teper-borotymetsya-z-korupciieu-v-ukrzaliznyci.html

Ракурс

Сергій Лещенко, який ретельно приховує, скільки він отримує, як член Наглядової ради «Укрзалізниці», тепер очолить Комітет з питань комплаєнсу і антикорупції Наглядової ради компанії.

Рішення про створення комітету було прийнято 23 січня на засіданні Наглядової ради компанії. Його очолить Сергій Лещенко, а членами комітету стануть президент і співзасновник Української академії корпоративного управління Адомас Аудіцкас та шведський економіст і дипломат Андерс Ослунд. Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

Глава наглядової ради Шевкі Аджунер заявив, що створенням такого комітету компанія підкреслює, що саме боротьба з корупцією і комплаєнс (система внутрішнього контролю для формування відповідальної поведінки фірми і її співробітників) — головні завдання Наглядової ради «Укрзалізниці». Також, за його словами, створення нового комітету дозволить відстежувати і прискорювати необхідні процеси в цьому напрямку.

Глава «Укрзалізниці» Євген Кравцов назвав таке рішення корінними змінами в антикорупційній політиці компанії. Також, за його словами, це крок до попередження корупції, її прояву і підвищенню максимальної прозорості роботи компанії.

Як писав «Ракурс», раніше в соціальних мережах повідомлялося, що зарплата колишнього журналіста і депутата Сергія Лещенка, який зараз є членом Наглядової ради «Укрзалізниці», складає понад 500 тис. грн. Пізніше у себе в Facebook Лещенко написав, що не знає, яка в нього зарплата.

Згодом він відмовився коментувати все, що стосується Наглядової ради, посилаючись на прес-службу і заявляючи, що саме там потрібно все дізнаватися.