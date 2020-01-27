Бойовика затримали невдовзі після стрілянини, фото: Національна поліція

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У Києві затримали 36-річного раніше судимого «командира розвідки» незаконного формування донецьких терористів «ОПЛОТ».

Він у ніч на 25 січня спровокував конфлікт в одному із закладів відпочинку в Деснянському районі столиці з поліцейськими, котрі були в цивільному одязі. В результаті вогнепальне поранення тоді отримав 25-річний дільничний поліцейський. Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції України.

Зазначається, що зловмисник, котрий, як згодом виявилося був бойовиком так званої ДНР і учасником боїв під Дебальцево та Іловайськом, підійшов тоді до поліцейських, почав провокувати конфлікт, нецензурно лаятися, після чого запропонував продовжити «з'ясування стосунків» на вулиці.

На вулиці, очікуючи своїх опонентів, він зарядив зброю. Цей момент був зафіксований камерами відеоспостереження. Згодом він цю зброю дістав з кишені й спробував вистрілити в одного з поліцейських, однак трапилася осічка. Після цього зловмисник вистрілив у груди іншому поліцейському. Коли дільничний офіцер нахилився над пораненим колегою, бойовик приставив до його голови пістолет та спробував вистрелити, однак знову сталася осічка. Згодом він утік з місця інциденту.

Особу стрільця швидко встановили і вже за кілька годин затримали на одній із вулиць столиці. Затриманому оголошено підозру і хуліганстві ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу. За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до семи років.

Поранений поліцейський прооперований, його стан задовільний.

Нагадаємо, у вересні правоохоронці затримали бойовика, який підірвав стратегічний міст на Луганщині.