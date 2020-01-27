Боевика задержали вскоре после стрельбы, фото: Национальная полиция

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В Киеве задержали 36-летнего ранее судимого «командира разведки» незаконного формирования донецких террористов «ОПЛОТ».

Он в ночь на 25 января спровоцировал конфликт в одном из заведений отдыха в Деснянском районе столицы с полицейскими, которые были в гражданской одежде. В результате огнестрельное ранение тогда получил 25-летний участковый полицейский. Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Нацполиции Украины.

Отмечается, что злоумышленник, который, как позже оказалось, был боевиком так называемой ДНР и участником боев под Дебальцево и Иловайском, подошел тогда к полицейским, начал провоцировать конфликт, нецензурно ругаться, после чего предложил продолжить «выяснение отношений» на улице.

На улице, ожидая своих оппонентов, он зарядил оружие. Этот момент был зафиксирован камерами видеонаблюдения.

Впоследствии он это оружие достал из кармана и попытался выстрелить в одного из полицейских, однако случилась осечка. После этого злоумышленник выстрелил в грудь другому полицейскому. Когда участковый офицер наклонился над раненым коллегой, боевик приставил к его голове пистолет и попытался выстрелить, но опять произошла осечка. Впоследствии он скрылся с места инцидента.

Личность стрелка быстро установили и уже спустя несколько часов задержали на одной из улиц столицы. Задержанному объявлено подозрение и хулиганстве ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса. За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Раненый полицейский прооперирован, его состояние удовлетворительное.

Напомним, в сентябре правоохранители задержали боевика, взорвавшего стратегический мост на Луганщине.