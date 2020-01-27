История Холокоста: Зеленский просит "Яд Вашем" признать Шептицкого «праведником народов мира», фото — Эспрессо

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Президент Украины Владимир Зеленский поддержал просьбу главного раввина Украины Азмана Моше Реувена присвоить митрополиту УГКЦ Андрею Шептицкому звание «праведника народов мира».

Об этом глава государства заявил сегодня в Польше на встрече с президентом этой страны Анджеем Дудой. Зеленский находится в Освенциме, где чествуют 75-летие освобождения концлагеря Аушвиц.

Попросил музей «Яд Вашем» присвоить Шептицкому почетное звание «праведника народов мира». Я приобщаюсь к просьбе главного раввина Украины для восстановления исторической справедливости, — сказал президент на встрече с прессой.

На прошлой неделе Моше Реувен Азман направил письмо «Яд Вашем» (мемориальный комплекс истории Холокоста) с просьбой помочь в восстановлении исторической справедливости в отношении митрополита Шептицкого и присвоить ему почетное звание. Главный раввин сообщил «Яд Вашем», что во времена Холокоста на Западной Украине Шептицкий спас более 150 еврейских детей, которых по его приказу прятали в монастырях.

Кроме того, Шептицкий открыто и безоговорочно выступил против нацизма во многих пастырских посланиях. Дважды митрополит обращался с протестом относительно уничтожения еврейского населения в Галичине к рейхсфюреру СС Гиммлеру (декабрь 1941 и февраль 1942 годов). После этого «специалисты по украинскому вопросу» Ганс Кох и Альфред Бизанц посетили владыку с целью «урезонить» непокорного пастыря.

Такая позиция митрополита приводила к обыскам нацистами собора св. Юра, во время которых гитлеровцы раскрывали даже гробы покойников.

По договоренности с Шептицким значительное количество евреев скрывалось в греко-католических монастырях и даже в резиденции митрополита.