Історія Голокосту: Зеленський просить "Яд Вашем" визнати Шептицького «праведником народів світу», фото — Еспресо

https://racurs.ua/ua/n132714-zelenskyy-prosyt-yad-vashem-vyznaty-sheptyckogo-pravednykom-narodiv-svitu.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський підтримав прохання головного рабина України Азмана Моше Реувена присвоїти митрополиту УГКЦ Андрію Шептицькому звання «праведника народів світу».

Про це глава держави заявив сьогодні у Польщі на зустрічі із президентом цієї країни Анджеєм Дудою. Зеленський перебуває в Освенцимі, де вшановують 75-річчя визволення концтабору Аушвіц.

Попросив музей «Яд Вашем» присвоїти Шептицькому почесне звання «праведника народів світу». Я долучаюся до прохання головного рабина України задля відновлення історичної справедливості, — сказав президент на зустрічі із пресою.

Минулого тижня Моше Реувен Азман надіслав листа до «Яд Вашем» (меморіального комплексу історії Голокосту) з проханням допомогти у відновленні історичної справедливості щодо митрополита Шептицького і присвоїти йому почесне звання. Головний рабин повідомив «Яд Вашем», що у часи Голокосту на Західній Україні Шептицький врятував понад 150 єврейських дітей, яких за його наказом переховували у монастирях.

Крім того, Шептицький відкрито й беззастережно виступив проти нацизму в багатьох пастирських посланнях. Двічі митрополит звертався з протестом щодо нищення єврейського населення в Галичині до рейхсфюрера СС Гіммлера (грудень 1941 і лютий 1942 років). Після цього «фахівці з українського питання» Ганс Кох, Отто Вехтер, Альфред Бізанц відвідали владику з метою «урезонити» непокірного пастира.

Така позиція митрополита призводила до обшуків нацистами собору св. Юра, під час яких гітлерівці розкривали навіть труни покійників.

За згодою Шептицького значна кількість євреїв переховувалась у греко-католицьких монастирях і навіть у митрополичій резиденції. У рятуванні євреїв йому допомагали, серед інших, сестра Йосифа Вітер (у 1946 році її ув’язнив радянський режим на 30 років) і рідний брат Климент (арештований радянським режимом у 1947 році). Митрополит приховував цю акцію від більшої частини духовенства.